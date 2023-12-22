В Кремле назвали передачу «Рольфа» в управление Росимущества экономически целесообразной

Решение о передаче акций компании «Рольф» во временное управление Росимущества было экономически целесообразным. Об этом 22 декабря заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Указ о данной мере накануне подписал президент России Владимир Путин.

«Это связано с экономической целесообразностью, исключительно экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом также известной международно-экономической конъюнктуры, которая сейчас вокруг нас», — сказал Песков.

В ответ на соответствующий вопрос журналистов он также отметил, что «Рольф» можно считать российской компанией, однако у нее есть офшорные активы, схемы владения которыми «требовали вмешательства».

1 сентября Черемушкинский суд Москвы приговорил топ-менеджера группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к 8,5 года колонии по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

В 2019 году в отношении руководства крупного автодилера «Рольф» было возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов. Фигурантами дела стали основатель Сергей Петров, Анатолий Кайро, бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия.

Следствие установило, что в 2014 году Петров и его коллеги незаконно перевели за рубеж 4 млрд рублей, полученные от коммерческой деятельности. Троим обвиняемым, за исключением Кайро, удалось уехать за границу, они объявлены в розыск.

Компания-автодилер «Рольф» (ООО «Рольф Моторс») занимается продажей автомобилей, сервисом, оказывает услуги по кредитованию и страхованию.