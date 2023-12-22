Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» в управление Росимущества

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» во временное управление Росимущества. Документ 22 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный указом президента Российской Федерации» от 25 апреля 2023 года №302 «О временном управлении некоторым имуществом» изменения», — отмечено в тексте указа.

Таким образом, перечень предлагается дополнить пунктами «660 759 610 обыкновенных акций «Росимущество» АО «Рольф» принадлежащих компании Деланс Лимитед (Delance Limited)» и «15 198 обыкновенных акций АО «Росимущество» общества «Рольф», принадлежащих ООО «Рольф Моторс».

Ранее, 1 сентября, Черемушкинский суд Москвы приговорил топ-менеджера группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к 8,5 года колонии по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

В 2019 году в отношении руководства крупного автодилера «Рольф» было возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов. Фигурантами дела стали основатель Сергей Петров, Анатолий Кайро, бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия.

Следствие установило, что в 2014 году Петров и его коллеги незаконно перевели за рубеж 4 млрд рублей, полученные от коммерческой деятельности. Троим обвиняемым, за исключением Кайро, удалось уехать за границу, они объявлены в розыск.

Компания-автодилер «Рольф» занимается продажей автомобилей, сервисным обслуживанием, оказывает услуги по кредитованию и страхованию.