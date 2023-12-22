Более 7 тыс. «новых» граждан России не встали на воинский учет в Красноярском крае

В Красноярском крае более 7 тыс. «новых» граждан России не встали на воинский учет, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в штабе МУ МВД России «Красноярское» в пятницу, 22 декабря.

Там отметили, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по факту халатности, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей.

Как уточняется, в ходе проведения проверки установлено, что в период времени с 2018 года по 1 декабря текущего года на территории края более 9 тыс. мужчин в возрасте с 17 до 50 лет получили гражданство РФ и подлежали воинскому учету.

Однако более 7 тыс. из них так и не были поставлены на учет из-за того, что ответственные за это должностные лица не приняли мер для их оповещения о необходимости явки в военкоматы.

В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела ведет управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следственные органы возбудили уже 52 уголовных дела об уклонении так называемых натурализованных граждан РФ от воинской службы. Три дела были направлены в суд, по двум из них вынесены обвинительные приговоры. В отношении 14 подозреваемых идут следственные действия, пятерым из них предъявлены обвинения и избраны меры пресечения. Еще 26 «новых» граждан России, «забывших» о гражданском долге, объявлены в розыск.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что в России прекращены девять дел против уклонявшихся от армии «новых» граждан страны. Отмечалось, что девять человек раскаялись и отправились служить в Вооруженные силы (ВС) России, поэтому дела в отношении них были прекращены.

До этого, 15 декабря, суд в Челябинске впервые в России принял решение о лишении гражданства двух братьев, 21 года и 24 лет, приехавших из ближнего зарубежья, за уклонение от военной службы. Теперь мигранты должны будут покинуть Россию, или же их депортируют.

Между тем российский премьер-министр Михаил Мишустин в конце октября заявил, что требуется уделить особое внимание вопросам безопасности, учитывая значительные миграционные потоки в Россию. По его словам, совершенные мигрантами правонарушения вызывают в обществе широкий резонанс, поэтому особенно важно им препятствовать.