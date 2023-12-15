В РФ мигрантов впервые лишили гражданства за уклонение от воинского учета

Суд Челябинске впервые в России принял решение о лишении гражданства двух братьев, 21 года и 24 лет, приехавших из ближнего зарубежья, за уклонение от воинского учета. Об этом 15 декабря сообщили в главном управлении МВД России по Челябинской области.

«При подаче заявления на приобретение гражданства РФ молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность. Исходя из этого, Центральный суд Челябинска принял решение о прекращении в их отношении российского гражданства», — отмечается на сайте ведомства.

Рассмотрев апелляционную жалобу, Челябинский областной суд оставил решение без изменений. Теперь мигранты должны будут покинуть Россию, или же их депортируют.

По закону, после получения гражданства России подлежащие постановке на воинский учет граждане обязаны явиться в военкомат в течение 14 дней.

До этого, 13 декабря, в пресс-службе МВД России по Москве сообщили о первом лишении приобретенного гражданства за совершенное в РФ уголовное преступление. Правоохранители изъяли у двух мужчин российские паспорта из-за привлечения их к ответственности по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка и изготовлении наркотических средств в крупном размере»).

Ранее, 7 ноября, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что около 15 тыс. иностранцев депортировали из Российской Федерации в ходе проведения операции «Нелегал-2023». Она проходила в два этапа: с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября. Было принято порядка 15 тыс. решений об административном выдворении либо депортации за пределы РФ, кроме того, выявлены 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске, указала Волк. Также было выявлено около 96 тыс. нарушений миграционного законодательства.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин 24 октября заявил, что требуется уделить особое внимание вопросам безопасности, учитывая значительные миграционные потоки в Россию. По его словам, совершенные мигрантами правонарушения вызывают в обществе широкий резонанс, поэтому особенно важно им препятствовать.