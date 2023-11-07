Из России депортировали около 15 тыс. мигрантов в ходе операции «Нелегал-2023»

Около 15 тыс. иностранцев депортировали из Российской Федерации в ходе проведения операции «Нелегал-2023». Об этом во вторник, 7 ноября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Операция «Нелегал-2023» проходила в два этапа: с 19 по 25 июня и с 2 по 8 октября. В ней принимали участие сотрудники МВД, ФСБ РФ и Росфинмониторинга совместно с коллегами из государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тыс. решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны <...> Выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске», — передает слова Волк пресс-служба МВД.

По ее словам МВД, за время проведения операции было выявлено около 96 тыс. нарушений миграционного законодательства. Кроме того, обнаружено более 73 тыс. нарушений правил въезда, выезда и пребывания в стране, а также свыше 22 тыс. нарушений осуществления иностранцами трудовой деятельности, добавила она. Волк подчеркнула, что в результате было возбуждено около 3,6 тыс. уголовных дел.

24 глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что требуется уделить особое внимание вопросам безопасности, учитывая значительные миграционные потоки в Россию. По его словам, совершенные мигрантами правонарушения вызывают в обществе широкий резонанс, поэтому особенно важно им препятствовать.

20 октября генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Нижний Новгород для участия заседании Объединенной коллегии генпрокуратур России и Белоруссии. В ходе мероприятия была обсуждена практика надзора за исполнением законодательства, направленного на противодействие незаконной миграции, а также укрепление взаимодействия в сфере борьбы с преступлениями, совершенными иностранцами и лицами без гражданства.