Начальник ЦВС Китая призвал США к уважению и осторожности в поступках

Соединенные Штаты должны соблюдать осторожность в словах и поступках и уважать суверенитет Китая. Об этом 22 декабря заявил начальник Объединенного штаба центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю Чжэньли во время видеоконференцсвязи с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном.

«Американская сторона должна по-настоящему уважать суверенитет, морские права и интересы Китая в Южно-Китайском море, соблюдать осторожность в словах и поступках, предпринимать реальные действия для поддержания мира и стабильности в регионе и в отношениях КНР и США в целом», — приведены слова Лю Чжэньли на сайте минобороны КНР.

Генерал напомнил, что вопрос принадлежности Тайваня является сугубо внутренним делом Китая, что исключает какое-либо вмешательство извне. Кроме того, он указал, что правильное понимание Вашингтоном Пекина было бы ключом к установлению здоровых, стабильных и устойчивых отношений между военными двух стран.

«Важным условием является также то, чтобы американская сторона действительно уважала коренные интересы и главные озабоченности Китая, сосредоточилась на продвижении практического сотрудничества и укреплении взаимопонимания», — заявил Лю Чжэньли.

Ранее, 20 декабря, телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин рассказал президенту США Джо Байдену на саммите в Сан-Франциско о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. Собеседники поделились, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой. Отмечалось, что представители КНР перед саммитом попросили американского лидера сделать заявление о поддержке планов по мирному присоединению Тайваня к Китаю.

До этого, 16 декабря, агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню оборудования для систем связи и оказания технической поддержки на сумму $300 млн. Указывалось, что возможная сделка отвечает интересам национальной безопасности США и будет способствовать «поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе».

17 ноября в Белом доме заявили о продолжении поддержки политики «одного Китая». Там подчеркнули, что Байден осуждает военную активность на Тайване в преддверии выборов.

За день до этого политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что переговоры Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества были неудачными. Так, он предположил, что лидеры стран не достигли соглашения по вопросу Тайваня.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.