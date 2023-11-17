В Белом доме заявили о продолжении поддержки политики «одного Китая»

США продолжат настаивать на том, что Тайвань является частью Китая, по мере приближения к выборам на острове. Такое заявление сделала старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран на спецбрифинге в четверг, 16 ноября.

«Мы снова совершенно четко заявляем, что наша долгосрочная позиция заключается в том, что мы не поддерживаем независимость Тайваня, что важно поддерживать мир, стабильность и статус-кво по обе стороны пролива», — цитирует ТАСС слова Беран.

Она отметила, что президент США Джо Байден намерен придерживаться позиции «одного Китая» и осуждает военную активность на Тайване в преддверии выборов. Поэтому, по ее словам, перед выборами политика США, отрицающая независимость острова, окажется только настойчивее.

Ранее, 16 ноября, политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) были неудачными. Так, он предположил, что лидеры стран не достигли соглашения по вопросу Тайваня.

Перед этим в тот же день Си Цзиньпин призвал США не только прекратить поставку вооружения для Тайваня, но также поддержать «неизбежное мирное воссоединение» КНР с островом. По словам Си Цзиньпина, вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.