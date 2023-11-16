Политолог счел неудачными итоги переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в разговоре с «Известиями» 16 ноября оценил итоги прошедшей встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. По словам политолога, переговоры прошли неудачно.

«Переговоры неудачные, несмотря на то что они длились несколько часов подряд. Мы уже услышали от обеих сторон, что по ключевым проблемам, которые стоят в топе повестки и у США, и у Китая, договоренностей не произошло, да и не могло на самом деле. Это касается Тайваня, это касается экспортных ограничений взаимных, это касается транспортных коридоров — то, что строит Китай, — это касается искусственного интеллекта», — отметил Баширов.

Политолог указал, что стороны добились единственного консенсуса в возобновлении прямых военных контактов между военными, которые закрылись после визита бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в 2022 году.

«Это вопрос такой безопасности. То есть он интересует обе стороны, чтобы экстренно связываться, с учетом того что количество войск в Юго-Восточной Азии и Китая, и США огромное количество, в общем, это закономерное решение, но не прорывное», — резюмировал профессор ВШЭ.

Двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась 16 ноября. Она продлилась около двух с половиной часов. На пресс-конференции после встречи Байден заявил, что Вашингтон продолжит конкурировать с Пекином, однако будет сотрудничать в сферах, где общие цели совпадают.

Также американский лидер отметил, что США и Китай сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении. Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал Вашингтон прекратить поставку вооружения для Тайваня и поддержать политику одного Китая.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — торгово-экономический форум с участием 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), среди которых США, Китай, Россия, Япония, Мексика и другие. В 2023 году мероприятие проходит с 11 по 17 ноября в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния). Российскую делегацию на саммите возглавляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук.