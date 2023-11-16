Байден оценил итоги встречи с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден по итогам двусторонней встречи c председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско заявил 16 ноября, что лидеры двух государств сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

«Сегодня председатель Си и я предприняли ощутимые шаги в правильном направлении, и доводы, которые я всё это время приводил, остаются неизменными», — написал американский лидер в соцсети X (бывш. Twitter).

Байден уточнил, что США продолжат «энергично и ответственно конкурировать» с КНР, а также защищать американские интересы национальной безопасности.

«И мы будем работать вместе там, где это возможно, и в наших интересах. Это то, чего мир ожидает от нас», — резюмировал президент США.

Двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась ранее в этот день. Она продлилась около двух с половиной часов. На пресс-конференции после встречи с председателем КНР Байден заявил, что Вашингтон продолжит конкурировать с Пекином, однако будет сотрудничать в сферах, где общие цели совпадают.

Во время переговоров Байден отметил, что встреча в рамках саммита АТЭС дает надежду на восстановление «нормального курса». Стороны договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта.

Си Цзиньпин призвал США прекратить поставку вооружения для Тайваня и поддержать политику одного Китая.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — это торгово-экономический форум с участием 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), среди которых США, Китай, Россия, Япония, Мексика и другие. В 2023 году мероприятие проходит с 11 по 17 ноября в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на саммите возглавляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук.