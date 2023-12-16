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Госдеп одобрил продажу Тайваню оборудования систем связи на сумму $300 млн

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ron Sachs
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Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню оборудования для систем связи и оказание технической поддержки на сумму $300 млн. Об этом 16 декабря сообщило Reuters со ссылкой на Пентагон.

«Тайбэйское экономическое и культурное представительство обратилось с просьбой оказания технической поддержки для автоматизированных систем управления и связи», — сказано в сообщении.

В Пентагоне заявили о готовности содействовать Тайваню в закупках запчастей, поставках и ремонте оборудования, разработке программного обеспечения, инженерно-технической поддержке и обучении персонала.

Как отмечается, возможная сделка отвечает интересам национальной безопасности США и будет способствовать «поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе».

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До этого, 17 ноября, в Белом доме заявили о продолжении поддержки политики «одного Китая». Там подчеркнули, что президент США Джо Байден осуждает военную активность на Тайване в преддверии выборов.

16 ноября политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества были неудачными. Так, он предположил, что лидеры стран не достигли соглашения по вопросу Тайваня.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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