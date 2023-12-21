NBC узнал о диалоге Си Цзиньпина и Байдена по воссоединению Тайваня с Китаем

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал президенту США Джо Байдену на саммите в Сан-Франциско о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. Об этом 20 декабря сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

Собеседники телеканала поделились, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой. Си Цзиньпин, согласно предоставленной информации, назвал неверной информацию о сроках захвата Тайваня в 2025 или 2027 году, подчеркнув, что Китай еще не устанавливал временные рамки.

Представители КНР перед саммитом попросили американского лидера сделать заявление о поддержке планов по мирному присоединению Тайваня и Китая. Кроме того, Байдена попросили заявить о непризнании Соединенными Штатами независимости острова.

«Белый дом отклонил запрос Китая», — говорится в статье.

При этом Си Цзиньпин, по данным телеканала, обеспокоен относительно кандидатов в президенты Тайваня, которые баллотируются на эту должность в январе 2024 года. В ответ на это Байден призвал китайского лидера уважать избирательные процессы Тайваня.

Ранее, 16 декабря, агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что госдепартамент США одобрил продажу Тайваню оборудования для систем связи и оказания технической поддержки на сумму $300 млн. Как отмечалось, возможная сделка отвечает интересам национальной безопасности США и будет способствовать «поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе».

До этого, 17 ноября, в Белом доме заявили о продолжении поддержки политики «одного Китая». Там подчеркнули, что президент США Джо Байден осуждает военную активность на Тайване в преддверии выборов.

16 ноября политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества были неудачными. Так, он предположил, что лидеры стран не достигли соглашения по вопросу Тайваня.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.