Экс-депутат Европарламента (ЕП) Хавьер Коусо Пермуй 22 декабря в разговоре с «Известиями» назвал 12-й пакет санкций демонстрацией полного провала политики Евросоюза (ЕС) в отношении России.

«12-й пакет санкций против России — лишь демонстрация полного провала. Ну серьезно, делать в 12-й раз то, что не подействовало на второй, — это бесконечно наступать на одни и те же грабли. В России не наступил экономический коллапс, так как не подействовали санкции», — сказал он.

В условиях конфликта стратегическое терпение России впечатляет, отметил Пермуй, добавив, что на Земле «нет мировой войны только благодаря терпению руководства России».

Он также подчеркнул, что санкции за пределами Совета Безопасности (СБ) ООН и международных законов являются агрессией. Бывший депутат ЕП напомнил, что во время вооруженного конфликта применяется не только оружие, но и экономическое давление. Однако, по его словам, оно у Запада не работает.

Пермуй обратил внимание на то, что курс рубля не упал, как ожидал Запад. Более того, он вернулся к прежнему курсу относительно доллара, каким был до начала специальной военной операции (СВО).

«Экономика России растет вопреки всем санкциям и уже превышает показатели многих стран ЕС. И единственные, кто страдает от санкций, — это сами европейские страны», — резюмировал бывший депутат ЕП.

Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

Позднее, 20 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Европа «не очень преуспела» в своем стремлении сдерживания России.

13 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на провал попыток Запада изолировать Россию, а также на то, что ставка стран Европы и США на санкционный блицкриг против российской экономики не увенчалась успехом.

До этого, 7 декабря, президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.