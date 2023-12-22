Финляндия опубликовала план восстановления Украины на сумму €50 млн

Финляндия представила план по восстановлению Украины на 2025–2026 годы на сумму €50 млн. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 21 декабря финским министерством иностранных дел.

«Финляндия будет продолжать оказывать непоколебимую поддержку Украине столько, сколько потребуется», — отмечается в сообщении ведомства.

Как уточняется, поддержка будет осуществляться путем создания и улучшения условий для работы финских компаний на украинской территории.

Ранее, 22 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с призывом к министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен о том, что необходимо понять и запомнить, что помощь Украине — это помощь неонацистскому режиму. Валтонен в эфире телеканала MTV3 заявила, что финское «свободное гражданское общество» обладает сильным желанием помогать Украине. При этом саму помощь киевскому режиму она обозначила не только как право страны, но и якобы как обязательство в соответствии с Уставом ООН.

17 ноября президент Финляндии Саули Ниинистё принял решение о дополнительной поставке военной техники на Украину. Очередной, 20-й пакет военной помощи оценивался в €100 млн, сообщалось, что общая стоимость всех поставок достигнет €1,5 млрд. Содержимое нового пакета не раскрывалось из соображений безопасности.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.