Министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен необходимо понять и запомнить, что помощь Украине — это помощь неонацистскому режиму. С таким призывом в среду, 22 ноября, выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в этот день Валтонен в эфире телеканала MTV3 заявила, что финское «свободное гражданское общество» обладает сильным желанием помогать Украине. При этом саму помощь киевскому режиму она обозначила не только как право страны, но и якобы как обязательство в соответствии с Уставом ООН.

«Госпожа Валтонен, вы помогаете неонацистскому режиму. Знайте это и помните! Что касается «свободного гражданского общества», то его в Финляндии никто не спрашивает», — прокомментировала Захарова заявление Валтонен в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИДа обратила внимание на то, что мнение граждан Финляндии не учитывается при принятии наиболее важных для страны решений. Например, в республике не был проведен национальный референдум о вступлении страны в НАТО, подчеркнула Захарова.

Она сообщила, что ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявлял, что если перед страной встанет вопрос о вступлении в Североатлантический альянс, то в республике необходимо будет провести совещательный референдум.

«Он тоже ссылался на «свободу» и «демократию». А когда от слов надо было переходить к делу, то «общество» спрашивать не стали и сделали ровно так, как было сказано в Вашингтоне», — резюмировала Захарова.

17 ноября пресс-служба правительства Финляндии сообщила, что республика направит Киеву дополнительный пакет военной техники. Очередной, 20-й пакет военной помощи оценивается в €100 млн, общая стоимость всех поставок достигнет €1,5 млрд, уточнили в ведомстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.