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СМИ назвали ошибкой возможную отправку британских кораблей в Черное море

InfoBRICS: отправка Великобританией кораблей в Черное море станет ошибкой
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Фото: Global Look Press/Michal Fludra
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Отправка Великобританией военных кораблей в Черное море для усиления Украины будет крупной ошибкой. Такое мнение 20 декабря выразил обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

«Великобритания, возможно, совершает серьезную ошибку, планируя расширить свое участие в боевых действиях на Черном море. Британские корабли, отправленные в состав ВМС (Военно-морских сил. — Ред.) Украины, будут рассматриваться россиянами как приоритетная цель, и вполне вероятно, что большая часть кораблей будет нейтрализована еще до того, как они начнут эксплуатироваться киевскими силами», — говорится в материале.

Лейрос подчеркнул, что, если министерство обороны Великобритании направят Украине военные суды, российские военные предпримут все возможные усилия для ликвидации британского вооружения, чтобы предотвратить атаки со стороны украинских подразделений в Черном море.

«Вместо заключения новых военных соглашений и пакетов помощи Западу следует просто побудить Киев к мирным переговорам, прекратив боевые действия без дальнейшего ущерба», — заключил обозреватель

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Ранее, 18 декабря, британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания в ближайшие недели подпишет десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом для борьбы с Россией.

На следующий день военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «Известиям», что планы Лондона делиться с Киевом военно-морским опытом являются глупостью, потому что у Украины нет флота.

До этого, 11 декабря, в британском министерстве обороны сообщили, что Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию, которая будет оказывать поддержку Украине в военных возможностях на море, а также будет предоставлять киевскому режиму военные корабли.

Накануне, 10 декабря, в минобороны Великобритании заявили, что страна поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Известно, что корабли будут закуплены Киевом с помощью британского экспортно-кредитного агентства.

Экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе, комментируя информацию о создании Великобританией и Норвегией морской коалиции в Черном море для помощи Украине в обеспечении морского экспорта, в интервью «Известиям» 13 декабря сказал, что коалиция не разрастется, а английские и уж тем более норвежские военные корабли не появятся в Черном море — это пока заявления политического характера.

Позднее, 19 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что позиция главы британского МИДа Дэвида Кэмерона, который заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, в конечном счете будет невыгодной для самого Соединенного Королевства.

7 декабря Кэмерон сообщил, что власти королевства продолжат оказывать наилучшую военную помощь Украине с точки зрения как количества, так и качества. Позже, 11 декабря, главы европейских стран призвали премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя, как Уинстон Черчилль, чтобы «восстановить лидирующую роль страны» в западной поддержке Украины.

При этом на фоне помощи Киеву собственные Вооруженные силы Великобритании нуждаются в финансировании. 4 декабря агентство Reuters сообщило, что британские вооруженные силы столкнутся с нехваткой финансирования в размере £17 млрд ($21,6 млрд) в течение следующих 10 лет из-за высокой инфляции и затрат на ядерные и военно-морские программы.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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