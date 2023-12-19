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Эксперт назвал глупостью планы Британии делиться военно-морским опытом с ВСУ

Литовкин о планах Лондона делиться военно-морским опытом с ВСУ: это большая глупость
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Фото: commons.wikimedia.org
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Планы Лондона делиться с Киевом военно-морским опытом являются глупостью, потому что у Украины нет флота. Об этом 19 декабря «Известиям» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Накануне британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания в ближайшие недели подпишет десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом для борьбы с Россией.

«Смешно всё выглядит, потому что у Великобритании-то флот есть, а Украины его нет. Как английские моряки будут делиться опытом с Украиной, не понятно. Как повторить этот опыт, если у Украины нет флота? Это глупость большая. Ну, получили англичане какие-то деньги на эту цель, на то, чтобы делиться опытом с Украиной, ну, проведут они несколько брифингов, занятий с украинскими моряками, но кораблей у Украины нет. Поэтому весь опыт этот насмарку. Это всё — попытка поддерживать напряжение такое, что вот мы, англичане, можем. Но времена [английского капитана Сэра Фрэнсиса] Дрейка уже прошли, поэтому делиться англичанам нечем с Украиной», — сказал эксперт.

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Ранее в этот день глава британского МИДа Джеймс Кэмерон заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такая позиция в конечном счете будет невыгодна для самого Соединенного Королевства.

Ранее, 15 декабря, немецкое издание Die Welt со ссылкой на советника офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что бездействие Великобритании в вопросе выделения Украине новой военной помощи беспокоит Киев. Собеседник отметил, что Британия до сих пор не представила официальный бюджет военной помощи на 2024 год.

7 декабря Кэмерон сообщал, что власти королевства продолжат оказывать наилучшую военную помощь Украине с точки зрения как количества, так и качества. Позже, 11 декабря, главы европейских стран призвали премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя, как Уинстон Черчилль, чтобы «восстановить лидирующую роль страны» в западной поддержке Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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