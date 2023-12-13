Эксперт оценил вероятность разрастания новой коалиции Запада в Черном море

Коалиция не разрастется, а английские и уж тем более норвежские военные корабли не появятся в Черном море — это пока заявления политического характера. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе, комментируя информацию о создании Великобританией и Норвегией морской коалиции в Черном море для помощи Украине в обеспечении морского экспорта.

«Это намеренная эскалация напряженности и перенос усилий с северного балтийского направления, где Британия только закончила учения, на южное. Назвать эту коалицию серьезным военным союзом нельзя — это больше политический шаг. Демонстрация поддержки в непростой для Киева момент после провала контрнаступления», — считает он.

В ближайших планах нового союза — передача двух тральщиков Sandown из состава королевских ВМС, подготовка морской пехоты и катеров для прибрежного флота. В перспективе коалиция должна будет помочь официальному Киеву преобразовать военно-морские силы, сделав их «совместимыми с НАТО».

Сергей Орджоникидзе объяснил, что Великобритания сейчас остается одним из основных спонсоров режима и ей надо что-то делать, ведь Украина фактически лишилась флота.

«Новые тральщики будут способствовать эскалации. Возможны провокации. Но, думаю, российский флот в таком случае примет все необходимые меры, и они будут эффективными. С практической же точки зрение появление двух противоминных кораблей ничего не решит. Минные постановки, о которых говорят британцы, — это дело рук украинской стороны, и решать эту проблему никто не собирается», — резюмировал он.

В официальном сообщении правительства Великобритании также отмечается, что более 52 тыс. украинских военнослужащих прошли подготовку с 2014 года, а с начала СВО Великобританией было выделено £4,6 млрд на военную поддержку союзника. Норвегия также является одной из стран-спонсоров официального Киева, выделив почти $4 млрд.

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