Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево
Временные ограничения введены на работу столичного аэропорта Шереметьево. Об этом 28 февраля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 02:41 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево (код ИКАО: UUEE)», — написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что на данный момент аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы. По его словам, безопасность обеспечивают экипажи, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани.
26 февраля представитель Росавиации сообщал о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов в аэропорту Сочи, меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Позднее в этот же день ограничения были сняты. Уточнялось, что в период их действия три воздушных судна, выполнявших рейсы в Сочи, приземлились на запасном аэродроме в Минеральных Водах.