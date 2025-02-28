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Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Временные ограничения введены на работу столичного аэропорта Шереметьево. Об этом 28 февраля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 02:41 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево (код ИКАО: UUEE)», — написал он в своем Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что на данный момент аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы. По его словам, безопасность обеспечивают экипажи, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани.

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26 февраля представитель Росавиации сообщал о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов в аэропорту Сочи, меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Позднее в этот же день ограничения были сняты. Уточнялось, что в период их действия три воздушных судна, выполнявших рейсы в Сочи, приземлились на запасном аэродроме в Минеральных Водах.

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