Британия и Норвегия создали союз для военной помощи Украине на море

Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию, которая будет оказывать поддержку Украине в военных возможностях на море, а также будет предоставлять киевскому режиму военные корабли. Об этом 11 декабря сообщили в британском министерстве обороны.

«Великобритания возглавит новую коалицию по военно-морским возможностям вместе с Норвегией, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В минобороны Великобритании добавили, что создание этой коалиции поможет нарастить поддержку, которую Великобритания, Норвегия и другие страны оказывают Украине. Отмечается, что в долгосрочной перспективе это поможет Киеву трансформировать свой военно-морской флот, сделав его более «совместимым с западными союзниками, более совместимым с НАТО и укрепив безопасные позиции в Черном море».

Накануне, 10 декабря, в минобороны Великобритании сообщили, что страна поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Отмечается, что корабли будут закуплены Киевом с помощью британского экспортно-кредитного агентства.

7 декабря министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что власти страны продолжат оказывать наилучшую военную помощь Украине с точки зрения как количества, так и качества. Глава британского внешнеполитического ведомства также напомнил, что именно Великобритания была первым государством, которое передало украинцам противотанковые комплексы, танки, артиллерию и средства дальнего огневого поражения.

Несмотря на то, что сейчас власти Норвегии планируют поддержать Украину, до этого, 28 октября, в Норвегии заявили о возможном сокращении военной помощи Киеву. Отмечалось, что данный вопрос поднимался в связи с проблемами с электроэнергией на крупнейшем военно-промышленном заводе страны Raufoss.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.