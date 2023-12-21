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Система ПВО РФ сбила летевшую к Крымскому мосту американскую ракету ATACMS
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Система ПВО РФ сбила летевшую к Крымскому мосту американскую ракету ATACMS

Сальдо: ПВО РФ сбила летевшую к Крымскому мосту ракету ATACMS
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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила американскую ракету ATACMS, выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) в сторону Крымского моста. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Других подробностей Сальдо не привел.

Ранее, 5 декабря, в Минобороны России сообщили о перехвате 40 украинских беспилотников над Азовским морем и территорией Крыма. В тот же день стало известно, что около 6:00 дежурными средствами ПВО было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата, еще два перехвачено над акваторией Азовского моря.

До этого, 2 декабря, российские силы ПВО уничтожили над Азовским морем две украинские ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. В Минобороны заявили, что Киев предпринял попытку атаки около 18:00 мск. 26 ноября средства ПВО также обнаружили и уничтожили две украинские ракеты С-200 в воздухе над акваторией Азовского моря.

Ранее, 25 ноября, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» заявил, что Украина сейчас делает всё, чтобы изобразить большую победу над Россией, а угрозы украинских спецслужб в адрес Крымского моста нужны для отвлечения внимания украинцев от провала контрнаступления.

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О том, что американская сторона осуществила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью 165 км, Белый дом сообщил 17 октября. Также в этот день сообщалось, что Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS Киеву.

Украинская армия пытается атаковать территорию России на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

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