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Средства ПВО России уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

Минобороны: уничтожены две украинские ракеты С-200 над акваторией Азовского моря
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили две украинские зенитные ракеты в воздухе над акваторией Азовского моря. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Около 11:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Они были уничтожены в воздухе.

Ранее в этот день оборонное ведомство также сообщало, что силами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей. Уточнялось, что разрушений и пострадавших в результате атак нет.

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Также 26 ноября МО РФ информировало, что российская система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что над регионом были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов. Повреждения получили три здания, пострадавших нет.

Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе были сбиты БПЛА, летевшие на столицу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно наносят удары по территориям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

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