Средства ПВО уничтожили еще четыре украинских беспилотника над территорией России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщили в Минобороны.

«26 ноября текущего года около 9:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В свою очередь, правительство Тульской области сообщило в своем Telegram-канале, что сбитый утром 26 ноября беспилотник стал четвертым за день.

«Разрушений и пострадавших нет», — уточняется в сообщении.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что над регионом были уничтожены пять беспилотников. Повреждения получили три здания, пострадавших нет.

Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе сбиты БПЛА, летевшие на столицу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате подавления атаки БПЛА, по предварительным данным, никто не пострадал. Глава региона попросил жителей области воздержаться от распространения фото и видео с беспилотниками в социальных сетях.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно наносят удары по территориям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.