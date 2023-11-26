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Воробьев сообщил о перехвате пяти беспилотников в Подмосковье силами ПВО

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Фото: РИА Новости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев 26 ноября сообщил, что пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были перехвачены силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией региона.

«Сегодня ночью пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах», — написал он в своем Telegram-канале.

Как указал Воробьев, три беспилотника повредили строения на земле. Погибших и пострадавших нет.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и добавил, что руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Позднее стало известно, что средства ПВО ликвидировали еще девять беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили БПЛА, летевшие на столицу, в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет. Как отметил Собянин, на местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Позже стало известно об уничтожении дронов, пытавшихся осуществить атаку на столицу, в Подольском и Раменском городских округах.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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