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Собянин сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА на Москву

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября сообщил, что еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пытавшийся осуществить атаку на столицу, сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Подольск.

«Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», — написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Тогда же Собянин заявил, что силы ПВО сбили БПЛА, летевшие на столицу, в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет. Как отметил Собянин, на местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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