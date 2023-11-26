Собянин сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября сообщил, что еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пытавшийся осуществить атаку на столицу, сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Подольск.
«Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
Тогда же Собянин заявил, что силы ПВО сбили БПЛА, летевшие на столицу, в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет. Как отметил Собянин, на местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.