Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета дрона к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября сообщил о пресечении силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одной попытки пролета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) к столице.

«Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Раменском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Тогда же Собянин заявил, что силы ПВО сбили БПЛА, летевшие на столицу, в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет. Как отметил Собянин, на местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Позднее стало известно об уничтожении в городском округе Подольск еще одного дрона, пытавшегося осуществить атаку на столицу.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.