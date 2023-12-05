Силы ПВО уничтожили еще 4 украинских БПЛА над акваторией Азовского моря
Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожено и еще два перехвачено над акваторией Азовского моря. Об этом 5 декабря сообщили в Минобороны России.
«Около 6:00 (мск) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата над Азовским морем и Республикой Крым. Помимо того были перехвачены еще 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее, 2 декабря, российские силы ПВО уничтожили над Азовским морем две украинские ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. В Минобороны заявили, что Киев предпринял попытку атаки около 18:00 (мск).
До этого, 26 ноября, средства ПВО также обнаружили и уничтожили две украинские ракеты С-200 в воздухе над акваторией Азовского моря.
Украинская армия пытается атаковать территорию России на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.