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Средства ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над Азовским морем и Крымом

Минобороны: над Азовским морем и Крымом уничтожены 22 БПЛА, еще 13 перехвачены
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Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Азовским морем и Республикой Крым. Об этом 5 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что были перехвачены еще 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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Ранее, 2 декабря, российские силы ПВО уничтожили над Азовским морем две украинские ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. В Минобороны заявили, что Киев предпринял попытку атаки около 18:00 мск.

До этого, 26 ноября, средства ПВО также обнаружили и уничтожили две украинские ракеты С-200 в воздухе над акваторией Азовского моря.

Украинская армия пытается атаковать территорию России на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

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