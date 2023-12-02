Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Азовским морем две украинские ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 2 декабря.
Там уточнили, что Киев предпринял попытку атаки около 18:00 мск.
«Российскими средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря», — подчеркнули в ведомстве.
До этого, 26 ноября, российские средства ПВО также обнаружили и уничтожили две украинские ракеты С-200 в воздухе над акваторией Азовского моря.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать территорию России на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.