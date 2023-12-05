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МО: над Азовским морем и Крымом уничтожены и перехвачены более 40 украинских БПЛА

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожила и перехватила более четырех десятков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над акваторией Азовского моря и территорией Крыма. Об этом 5 декабря сообщило Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Сначала сообщалось об уничтожении 22 беспилотников, еще 13 удалось перехватить.

В тот же день стало известно, что около 6:00 дежурными средствами ПВО было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата, еще два перехвачено над акваторией Азовского моря.

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Ранее, 2 декабря, российские силы ПВО уничтожили над Азовским морем две украинские ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. В Минобороны заявили, что Киев предпринял попытку атаки около 18:00 (мск).

До этого, 26 ноября, средства ПВО также обнаружили и уничтожили две украинские ракеты С-200 в воздухе над акваторией Азовского моря.

Украинская армия пытается атаковать территорию России на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

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