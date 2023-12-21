Для чего нужна справка МСЭ и как ее получить

Для подтверждения инвалидности гражданину нужно пройти врачебную комиссию и получить справку медико-социальной экспертизы (МСЭ). Это обязательный документ для получения льгот и другой социальной поддержки. Что должна содержать справка и как ее оформить, рассказывают «Известия».

Кто может получить справку МСЭ

Справка МСЭ обеспечивает юридическое подтверждение статуса инвалида. Оформить ее можно, если у заявителя есть признаки нарушения здоровья в результате перенесенной болезни или травмы.

Также пройти экспертизу могут граждане, которые лишены возможности самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, то есть полностью или частично утратили трудоспособность.

Еще одна категория — это лица, которые нуждаются в реабилитации.

В зависимости от состояния здоровья им присваивается первая, вторая или третья группа инвалидности, а детям до 18 лет — статус «ребенок-инвалид».

Как получить справку МСЭ

Справка выдается на основании заключения медико-социальной экспертизы. Чтобы пройти экспертизу, для начала нужно получить направление у лечащего врача. Но прежде в медучреждении должны определить, есть ли основания для проведения МЭС и какие еще дополнительные обследования нужно пройти.

При положительном решении нужно будет собрать пакет документов. В него входят паспорт, СНИЛС, письменное согласие на медико-социальную экспертизу. Дополнительно могут потребоваться паспорт и документ, подтверждающий полномочия представителя, если нет возможности обратиться лично.

При производственных травмах или профессиональных заболеваниях еще нужны акт о несчастном случае либо болезни и трудовая книжка. Для сотрудников органов внутренних дел — заключение военно-врачебной комиссии и копия приказа об увольнении в связи с болезнью или по состоянию здоровья.

Уже в поликлинике гражданин сможет выбрать, как он хотел бы пройти экспертизу — очно или заочно. Вне зависимости от выбранной формы, никакие справки ему передавать не придется благодаря электронному взаимодействию между медицинскими организациями. А результаты экспертизы поступят в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Как проходит экспертиза

Если гражданин выбрал очный формат, пройти экспертизу можно лично в бюро. Такой формат обязателен при необходимости использовать специальное диагностическое оборудование.

Во всех остальных ситуациях гражданин сможет выбрать заочный формат. В этом случае экспертиза проводится на основании тех документов, которые были переданы медицинским учреждением в бюро МСЭ. На их основе будет выдана справка на бумаге розового цвета. Вместе с ней гражданин получит рекомендации по реабилитации и социальной поддержке.

Документ нужно отнести в Пенсионный фонд (ПФР), либо его должен предоставить работодатель лица, признанного инвалидом. Справка действует в течение года. После этого требуется повторное обращение для продления статуса инвалидности.

В случае несогласия с заключением решение комиссии можно обжаловать в региональном или федеральном Минздраве, либо в Росздравнадзоре.

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