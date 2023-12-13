Как работает квотирование рабочих мест для инвалидов

По закону работодатель обязан создавать или выделять рабочие места для инвалидов. Взамен государство предоставляет налоговые льготы. Как работает квотирование рабочих мест для этой категории граждан и какие штрафы предусмотрены за отказ принять на работу инвалида, рассказывают «Известия».

Что такое квотируемое рабочее место

Квотирование рабочих мест для инвалидов — одна из мер поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Таким образом государство стимулирует появление специальных рабочих мест для инвалидов, создание для них приемлемых условий труда и обучение новым профессиям.

Квоты на инвалидов были введены в России в 1991 году. Обязанность по квотированию рабочих мест установлена федеральными законами «О занятости населения» и «О социальной защите инвалидов». Квота определяется как определенный процент от средней численности работников. Иными словами, это минимальное количество рабочих мест, которое организация должна предоставить инвалидам.

В Московской области, например, на квотируемых местах сейчас работают около 10 тыс. инвалидов. Поддержку и содействие в трудоустройстве им оказывает Центр занятости. По данным подмосковного министерства социального развития, в настоящее время в регионе порядка 1,8 тыс. свободных вакансий.

Всего на начало 2023 года, по данным Росстата, в России было 4,15 млн инвалидов трудоспособного возраста. Более 1 млн из них трудоустроено.

Как определяется общее число рабочих мест для инвалидов

Согласно закону, предоставлять рабочие места инвалидам обязаны компании с численностью работников не менее 35 человек. Квота составляет до 3% рабочих мест. На предприятиях, где работает свыше 100 человек, квота установлена в пределах 4%.

Обязанность работодателя по соблюдению квоты считается выполненной только при заключении трудового договора. При этом к квотируемым рабочим местам относятся вакантные места, которые предназначены исключительно для инвалидов либо замещенные инвалидами. Заменить сотрудника с ОВЗ человек без инвалидности не может.

Не соблюдать квоту могут общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, а также общества с уставным капиталом, образованным на вклад общественного объединения инвалидов.

Какие должности могут занимать инвалиды

Инвалиды могут привлекаться практически к любой работе, которая не противопоказана им по состоянию здоровья, в том числе работать сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни, но при условии, что работодатель получил их письменное согласие.

Исключение — предприятия с вредными условиями труда. Взять инвалида на такую работу нельзя даже при его согласии. В этом случае работодатель должен предложить другую работу в соответствии с медицинским заключением, а при отсутствии соответствующей вакансии отказать в трудоустройстве.

Чаще всего инвалиды работают в образовании, здравоохранении и сфере социального обеспечения, на обрабатывающих производствах, а также в оптовой и розничной торговле, меньше всего — в сферах гостиничного бизнеса и общественного питания.

Как должно быть организовано рабочее место для инвалида

Помимо обязанности предоставить рабочие места инвалидам работодатель должен оборудовать им рабочее место и создать условия, совместимые с их индивидуальной программой реабилитации.

Согласно методическим рекомендациям, разработанным Федеральным бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России, рабочие места должны быть оборудованы техническими приспособлениями, которые компенсируют физиологические недостатки инвалидов и позволят им выполнять свои трудовые функции.

Так, для инвалидов-колясочников надо предусмотреть доступные входы и выходы, пути передвижения по офису и возможность подъезда к рабочему месту. Для инвалидов по зрению следует продумать общее и местное освещение, а для инвалидов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и туберкулезом — уровень воздухообмена в помещении.

Все необходимые для работы инструменты и техника должны находиться в пределах досягаемости. Кроме того, часто нужно оборудовать отдельные парковочные места и специальные санузлы. Эти требования направлены на то, чтобы исключить любую возможность ухудшения здоровья или травмирования инвалида.

Штрафы за невыполнение квоты по инвалидам

Если работодатель не выделяет квоту по инвалидам или откажет в приеме на работу из-за инвалидности, его привлекут к административной ответственности (ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ). Размер штрафов для должностных лиц составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Штрафы могут устанавливать и на региональном уровне. Так, в Москве за нарушение прав инвалидов при их трудоустройстве руководителя могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, а организацию — до 50 тыс. рублей.

Ранее «Известия» писали, что статусом социального предприятия будут наделять компании, которые принимают на работу демобилизованных участников СВО. В настоящее время такой статус имеют организации, штат которых не менее чем наполовину состоит из социально уязвимых категорий граждан — инвалидов, пенсионеров и людей с низкими доходами.