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Компании с трудоустроенными участниками СВО могут стать социальными предприятиями

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Госдума до конца года примет законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, принимающих на работу участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Известиям» 5 декабря рассказали в профильном комитете по малому и среднему предпринимательству, где уже подготовили проект постановления на итоговое рассмотрение этой инициативы, автором которой стал первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Документ есть в распоряжении «Известий».

По словам зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергея Алтухова, мера сделает для работодателей более привлекательным трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации.

«Основная задача — максимально быстро интегрировать ребят, которые возвращаются из зоны СВО в мирную жизнь. Тем участникам спецоперации, которые захотят сменить работодателя, род деятельности, мы должны предоставить возможности для самореализации. Предпринимателям, трудоустроившим на работу участников СВО, будет дана возможность получить статус социального предпринимателя», — подчеркнул парламентарий.

Он обратил внимание на то, что для компаний это серьезный пакет преференций — от налоговых до льготных ставок по аренде имущества, грантов на развитие и ряда других мер поддержки.

В настоящее время к социальным предприятиям относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, штат которых не менее чем наполовину состоит из социально уязвимых категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, людей с низкими доходами и т.д.). При этом компании тратят на зарплату таких людей не менее 25% всего фонда оплаты труда. Теперь этот перечень будет расширен. Социальные предприятия имеют льготы в части налога на прибыль организаций и НДС. Также они могут претендовать на гранты до 500 тыс. рублей (для регионов Арктической зоны — до 1 млн рублей) на широкий спектр целей — от аренды и ремонта помещений до уплаты лизинговых платежей. Оператором грантовой поддержки выступает Корпорация МСП, через сеть региональных отделений «Мой бизнес».

Один для всех: чем займется фонд помощи участникам СВО и их семьям
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Ранее, 7 ноября, сообщалось, что Министерство финансов России поддержало добровольные взносы со стороны госслужащих и депутатов разных уровней в фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В Минфине уточнили, что источниками формирования имущества фонда могут быть в том числе добровольные имущественные взносы и пожертвования граждан и юридических лиц «в натуральной и денежной форме».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го , продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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