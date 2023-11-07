Минфин поддерживает добровольные взносы чиновников в фонд поддержки бойцов СВО

Министерство финансов России поддерживает добровольные взносы со стороны госслужащих и депутатов разных уровней в фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом говорится в официальном ответе министерства на запрос первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой («Справедливая Россия — За правду»).

Ранее депутат предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести благотворительную подписку для госслужащих, депутатов и руководителей госкорпораций для перечисления 2% их дохода на нужды спецоперации.

В Минфине отмечают, что источниками формирования имущества фонда могут быть в том числе добровольные имущественные взносы и пожертвования граждан и юрлиц «в натуральной и денежной форме».

«Участие иных источников в финансовом обеспечении функционирования фонда «Защитники Отечества» и осуществления им уставной деятельности, включая добровольные взносы и пожертвования, не противоречит уставу фонда и, по мнению Минфина России, может быть поддержано при их добровольной уплате указанными в обращении категориями граждан», — говорится в ответе ведомства, который есть в распоряжении «Известий».

При этом, по мнению Минфина, это не должно распространяться на госслужащих федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, принимающих участие в выполнении задач СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Фонд оказывает содействие в получении мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.