Реклама
Прямой эфир
Спорт
Звонарева и Зигемунд в парном разряде выиграли Итоговый турнир WTA
Мир
Более 100 компаний в Британии признались в нарушении санкций против России
Политика
Минфин поддерживает добровольные взносы чиновников в фонд поддержки бойцов СВО
Экономика
Средние лимиты по кредиткам выросли на треть до 106 тыс. рублей
Мир
Число раненых военных США при ударах по базам на Ближнем Востоке выросло до 45
Общество
Бывший протодиакон РПЦ Кураев покинул Россию
Мир
ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийском Идлибе
Мир
WSJ сообщила об укреплении рубля из-за потолка цен на нефть
Мир
Минобороны РФ завершило ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе
Мир
В Южной Осетии сообщили об оказании сопротивления нарушителями границы с Грузией
Мир
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Мир
В МИД РФ сообщили о завершении процедуры выхода из ДОВСЕ
Мир
США сочли неприемлемыми слова израильского министра о ядерном ударе по Газе
Сюжет:

Минфин поддерживает добровольные взносы чиновников в фонд поддержки бойцов СВО

0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство финансов России поддерживает добровольные взносы со стороны госслужащих и депутатов разных уровней в фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом говорится в официальном ответе министерства на запрос первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой («Справедливая Россия — За правду»).

Ранее депутат предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести благотворительную подписку для госслужащих, депутатов и руководителей госкорпораций для перечисления 2% их дохода на нужды спецоперации.

В Минфине отмечают, что источниками формирования имущества фонда могут быть в том числе добровольные имущественные взносы и пожертвования граждан и юрлиц «в натуральной и денежной форме».

«Участие иных источников в финансовом обеспечении функционирования фонда «Защитники Отечества» и осуществления им уставной деятельности, включая добровольные взносы и пожертвования, не противоречит уставу фонда и, по мнению Минфина России, может быть поддержано при их добровольной уплате указанными в обращении категориями граждан», — говорится в ответе ведомства, который есть в распоряжении «Известий».

Сместить ракурс: российская армия наносит мощные удары по тылам ВФУ
Смена районов поражения не дает украинским силам маневрировать немногочисленными системами ПВО

При этом, по мнению Минфина, это не должно распространяться на госслужащих федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, принимающих участие в выполнении задач СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Фонд оказывает содействие в получении мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023