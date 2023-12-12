Более 55 тыс. человек с инвалидностью трудоустроили в Подмосковье
В Московской области трудоустроено порядка 55 тыс. человек с инвалидностью, из них около 10 тыс. работают на квотируемых местах.
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства социального развития, сейчас порядка 1,8 тыс. свободных вакансий для инвалидов. Поддержку и содействие в трудоустройстве оказывает подмосковный Центр занятости. С начала 2023 года за помощью туда обратились около 2 тыс. жителей с инвалидностью.
Ранее сообщалось, что Госдума до конца года должна принять законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, принимающих на работу участников специальной военной операции. Мера сделает для работодателей более привлекательным трудоустройство демобилизовавшихся бойцов.