Верховный суд обязал DNS выдать покупателю купленные из-за ошибки в цене товары

Верховный суд РФ обязал пересмотреть дело, по которому магазин розничной сети DNS по продаже техники отказался выдавать товары, купленные в десятки раз дешевле их стоимости из-за ошибки на сайте компании. Об этом заявили 21 декабря в суде после рассмотрения жалобы покупателя.

«Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Курганского областного суда <...> отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — цитирует постановление ТАСС.

Согласно материалам дела, житель Курганской области пожаловался, что приобрел на сайте dns-shop.ru восемь товаров на сумму около 26 тыс. рублей. Однако при обработке заказа в магазине выяснили, что из-за сбоя на сайте была указана ошибочная цена, и реальная стоимость купленных товаров — в десятки раз дороже.

Тогда магазин покупку аннулировал и вернул деньги покупателю. Однако тот обратился в суд с требованием исполнения оферты. Суд первой инстанции требование истца удовлетворил. Магазин решение обжаловал и добился его отмены в апелляционной и кассационной инстанциях.

Однако Верховный суд, рассмотрев жалобу покупателя, счел, что апелляционная и кассационная инстанция неверно трактовали нормы Гражданского кодекса.

«При дистанционном способе продажи товаров продавец обязан разместить на сайте публичную оферту и обеспечить возможность ознакомления с нею потребителей. Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке уже не вправе», — говорится в документе.

Судьи отменили решения, согласно которым было покупателю отказано в исполнении его требований, и направили дело на пересмотр.

Ранее, 31 августа, в Волгограде Дзержинский районный суд города отклонил требования местного жителя об обязании торгового дома ЦУМ предоставить ему брендовые вещи по цене в 846 раз ниже рыночной, которые ему удалось приобрести на сайте магазина из-за сбоя в системе по некорректной цене. Встречный иск магазина к покупателю о признании сделки недействительной суд тоже оставил без удовлетворения. Мужчина в июле 2021 года приобрел через приложение ЦУМа во время сбоя более 135 товаров, за которые он заплатил всего 2787 рублей вместо 2 млн.