Всё в сборе: с DNS потребовали 242 млн рублей в пользу музыкантов

Претензии Российского союза правообладателей (РСП) к крупнейшей в России сети электроники DNS достигли 242 млн рублей. Арбитражный суд Приморья рассмотрит иски организации к ритейлеру 28 и 29 апреля. Они направлены против двух компьютерных магазинов во Владивостоке — «Атласа» и «Агата», принадлежащих DNS. С чем связано судебное разбирательство — в материале «Известий».

Суд да дело

РСП уже предъявлял претензии DNS: в ноябре 2019-го он потребовал с его дочерней компании «ДНС Лоджистик» 77 млн рублей сбора в пользу правообладателей за 2016–2018 годы. Союз более двух лет отправлял компании письма, требования и уведомления, чтобы решить вопрос в досудебном порядке. В итоге стороны заключили мировое соглашение, по которому РСП прощает ответчику проценты, а DNS обязуется уплатить истцу 65 млн рублей до конца августа.

Речь идет о сборах за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений. С октября 2010 года производители и импортеры электронных устройств, с которых можно слушать музыку, обязаны отчислять в пользу правообладателей 1% от полной стоимости гаджетов. Эти средства РСП тратит на поддержку музыкантов.

Заместитель генерального директора организации Сергей Филиппов подтвердил, что выплаты идут по графику, утвержденному судом. Часть суммы уже погашена, оставшиеся средства поступают стабильно.

— Мы там много с чем не согласны, поэтому периодически судимся, чтобы расставить точки над «i» в разных вопросах. Это производственный процесс. Мы не согласны — идем в суд и решаем. Да? Да. Нет? Нет. Как положено, — прокомментировал ситуацию глава DNS Дмитрий Алексеев в соцсетях.

Теперь у РСП появились претензии к двум магазинам электроники во Владивостоке — «Атласу» и «Агату», принадлежащим DNS. С первого Союз правообладателей хочет взыскать 36 млн рублей, со второго — 141 млн. В итоге общий объем претензий к структурам DNS достиг 242 млн рублей.

— Следует понимать, что после заключения мирового соглашения с DNS по первому иску позиция ответчика сводилась к тому, что все требования РСП могут быть рассмотрены только через их закрепление в судебных решениях, — объяснили в пресс-службе Cоюза. — В таком случае очевидно, что последующее взаимодействие логично вести в суде. К тому же подача исков связана с соблюдением сроков исковой давности.

По словам экспертов, объем претензий к дистрибьютору электроники — рекордный для ритейла, но DNS — одна из крупнейших в стране сетей по торговле электроникой и бытовой техникой, у нее почти 2000 торговых точек. По выручке компания уступает только «М.Видео–Эльдорадо». В апреле компанию включили в перечень системообразующих предприятий.

В РСП признают, что размер исковых требований не малый, но и не заоблачный — были разбирательства и крупнее.

— Судебные иски не направлены на нанесение ущерба компании, наоборот, мы стремимся к выстраиванию юридически грамотных взаимоотношений, где главенствует закон, что нормально для любого правового государства, — подчеркнул Сергей Филиппов.

По закону

Ранее РСП подавал крупные иски к производителям электроники: к Hewlett-Packard на 114 млн рублей, к Dell на 88 млн рублей, с российской «дочки» Panasonic суд взыскал 107 млн рублей. Суды, как правило, поддерживают организацию.

— Понимая все возможные трудности и финансовые потери ответчика, мы активно применяем практику заключения мировых соглашений, когда РСП готов отказаться от штрафных санкций при утверждении графика погашения задолженности. Компании группы DNS — один из крупнейших импортеров, поэтому оценка ситуации дает основание предполагать, что вероятность достижения разумного решения по данной задолженности высока, — сообщил Сергей Филиппов.

По мнению участников рынка, в условиях кризиса сбор с электроники следует уменьшить или вовсе отменить, так как он лишь приводит к удорожанию техники. Авторские организации с этим не согласны: они подчеркивают, что музыканты лишились основных доходов, перестали получать гонорары с концертов и сейчас могут рассчитывать только на авторские отчисления.

Согласно статье 1245 Гражданского кодекса РФ, авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и аудиовизуальных произведений принадлежит право на вознаграждение за свободное воспроизведение аудио- и видеоконтента исключительно в личных целях. На основании этой статьи с 2010 года в России действует «сбор за частное копирование» — 1% от таможенной стоимости электронной копирующей медиатехники в пользу авторов контента.