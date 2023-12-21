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Опасный состав: с поезда Тюмень – Адлер сняли группу детей с ОРВИ

Сообщается о гибели девочки, с остальными подростками работают медики
Фото: t.me/busargin_r
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В поезде Тюмень – Адлер произошло ЧП с группой луганских подростков, возвращавшихся из поездки в Сибирь. У одной из девочек в дороге поднялась температура и спустя время она скончалась. СК возбудил дело по факту смерти ребенка. Еще 38 ребят были госпитализированы в больницу Саратова, у 15 человек выявили грипп типа А. Подробности — в материале «Известий».

Что случилось с подростками в поезде Тюмень – Адлер

Группа ребят из 125 человек возвращалась домой из поездки в Сибирь. В поезде у некоторых из них проявились симптомы ОРВИ, поднялась температура. Одной из школьниц, 12-летней Веронике Ю., стало плохо еще утром 20 декабря, температура поднялась до 39 градусов.

Медсестра дала школьнице жаропонижающее, после чего температура снизилась. Однако около семи часов вечера того же дня девочке вновь стало хуже — она потеряла сознание и скончалась, сообщил Telegram-канал «112».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

К этому моменту уже четверо заболевших слегли с высокой температурой, еще у трех десятков ребят наблюдались признаки простуды. Группу сопровождали двое врачей и медсестра. Они пытались оказать помощь, но безуспешно. В Сердобске к спасению детей подключилась бригада медиков РЖД. В Саратовском Балашове группу уже ждали несколько бригад скорой помощи. Заболевших сняли с поезда.

Telegram-канал «112» сообщает, что те подростки, кого зараза обошла стороной, продолжили путь домой.

Для родителей подростков создана горячая линия 8 (8452) 67-07-02, куда можно обратиться круглосуточно. Известно, что дети были из Луганской Народной Республики, города Краснодона.

Почему дети из поезда Тюмень – Адлер заболели гриппом А

На месте ЧП Роспотребнадзор оперативно развернул мобильную лабораторию, пояснил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его данным, несовершеннолетних доставили в инфекционную больницу, около 60 детей имеют признаки ОРВИ, у 15 из них был лабораторно подтвержден грипп А.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

«Специалистами управления Роспотребнадзора по Саратовской области оперативно установлена причина заболевания детей, следовавших поездом Тюмень – Адлер с отдыха в лагере. По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А», — сказано в заявлении ведомства.

Подростки находятся под наблюдением врачей и получают всё необходимое лечение. Противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме, подчеркнули в РПН.

Известно, что ехавшие в поезде Тюмень — Адлер дети питались в вагоне-ресторане и пили только дистиллированную воду. Директора вагона-ресторана и повара уже опросили. Они утверждают, что детей кормили четыре раза в сутки, а вся пища была свежей. Сейчас на месте работают специалисты, которые выясняют, что стало причиной смерти девочки и массового заболевания детей в поезде.

В ситуации разбираются Следственный комитет и прокуратура, возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Ситуацию взял под контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавазадзе

Где отдыхали дети, пострадавшие в поезде Тюмень-Адлер

После того, как о ЧП стало известно, ситуацию прокомментировали в правительстве Тюменской области и в лагере, где отдыхали дети.

Как пояснила глава филиала «Олимпийская Ребячка» АНО ОДООЦ «Ребячья республика» Елена Шептун, рганизованная группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря «Олимпийская Ребячка» (Тюменская область) 19 декабря в 9:30 утра.

«В течение смены медицинским персоналом три раза в день проводилась термометрия, перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших или детей с повышенной температурой не было», говорится в сообщении руководителя лагеря.

Сейчас в «Олимпийской Ребячке» работают оперативные и санитарные службы, проводится эпидемиологическое расследование.

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