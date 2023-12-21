КНДР призвала СБ ООН принять меры из-за провокаций США и Южной Кореи

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, 21 декабря заявила, что Совет Безопасности (СБ) ООН должен возложить ответственность на США и Республику Корея за обострение ситуации на Корейском полуострове. Так она прокомментировала созыв заседания СБ ООН для обсуждения проведенного Северной Кореей запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

По словам Ким Ё Чжон, сам созыв открытого заседания СБ ООН «по разбойническим требованиям США и их сателлитов», на обсуждение которого поставлены суверенные права КНДР, является очень неприятным.

«СБ ООН должен возложить ответственность на США и Республику Корея, которые на протяжении всего года обостряли ситуацию на Корейском полуострове разнообразными военными провокационными деяниями против нашей республики», — цитирует ее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отметила Ким Ё Чжон, международное сообщество должно осудить разжигателей обострения ситуации в регионе.

Ранее в этот день лидер КНДР Ким Чен Ын указал на готовность вооруженных сил страны нанести превентивный удар по государствам, желающим совершить провокации в адрес Пхеньяна.

18 декабря КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Правительство Японии созвало экстренное совещание должностных лиц соответствующих министерств и ведомств в канцелярии премьер-министра для сбора информации, в том числе о возможном ущербе от ракеты. Позже ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Между тем 19 декабря, ЦТАК уточнило, что КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Она смогла пролететь 1002 км при максимальной высоте полета 6518 км. Как отмечается в материале агентства, испытания были осуществлены в ответ на враждебные действия со стороны США.

Предыдущий запуск ракеты состоялся за день до этого. По информации Объединенного комитета начальников штабов (JCS), КНДР запустила ракету малой дальности со стартовой площадки в окрестностях Пхеньяна примерно в 22:38 (13:38 мск). Снаряд пролетел примерно 570 км, после чего упал в море.