Реклама
Прямой эфир
Мир
Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом в случае провокаций извне
Мир
Макрон допустил приглашение Путина во Францию в 2024 году
Происшествия
Украинские боевики обстреляли троллейбусное депо в Донецке
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Мир
В ЕС заявили о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против РФ
Мир
Президент Чехии признал провал контрнаступления ВСУ
Экономика
Семьям с детьми могут дать до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки
Общество
Синоптик Шувалов предрек снегопад на выходных в Москве
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Мир
СБ ООН перенес голосование по проекту гуманитарной резолюции по Газе
Происшествия
Группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области
Мир
Американский политолог сообщил об усиливающемся в США преследовании Трампа
Мир
В Буэнос-Айресе прошел протест против политики новых властей Аргентины
Общество
Синоптик назвал 20 декабря самым теплым днем в Москве с начала зимы

КНДР призвала СБ ООН принять меры из-за провокаций США и Южной Кореи

0
Фото: Global Look Press/Kim Jae-Hwan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, 21 декабря заявила, что Совет Безопасности (СБ) ООН должен возложить ответственность на США и Республику Корея за обострение ситуации на Корейском полуострове. Так она прокомментировала созыв заседания СБ ООН для обсуждения проведенного Северной Кореей запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

По словам Ким Ё Чжон, сам созыв открытого заседания СБ ООН «по разбойническим требованиям США и их сателлитов», на обсуждение которого поставлены суверенные права КНДР, является очень неприятным.

«СБ ООН должен возложить ответственность на США и Республику Корея, которые на протяжении всего года обостряли ситуацию на Корейском полуострове разнообразными военными провокационными деяниями против нашей республики», — цитирует ее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отметила Ким Ё Чжон, международное сообщество должно осудить разжигателей обострения ситуации в регионе.

Браво за самооборону: в Совбезе ООН схлестнулись из-за КНДР
Почему 2023-й стал самым опасным годом с точки зрения безопасности на Корейском полуострове

Ранее в этот день лидер КНДР Ким Чен Ын указал на готовность вооруженных сил страны нанести превентивный удар по государствам, желающим совершить провокации в адрес Пхеньяна.

18 декабря КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Правительство Японии созвало экстренное совещание должностных лиц соответствующих министерств и ведомств в канцелярии премьер-министра для сбора информации, в том числе о возможном ущербе от ракеты. Позже ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Между тем 19 декабря, ЦТАК уточнило, что КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Она смогла пролететь 1002 км при максимальной высоте полета 6518 км. Как отмечается в материале агентства, испытания были осуществлены в ответ на враждебные действия со стороны США.

Предыдущий запуск ракеты состоялся за день до этого. По информации Объединенного комитета начальников штабов (JCS), КНДР запустила ракету малой дальности со стартовой площадки в окрестностях Пхеньяна примерно в 22:38 (13:38 мск). Снаряд пролетел примерно 570 км, после чего упал в море.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023