КНДР испытала баллистическую ракету «Хвасон-18» в ответ на действия США

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в понедельник, 18 декабря, провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Об этом 19 декабря сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечается в материале агентства, испытания были осуществлены в ответ на враждебные действия со стороны США.

Помимо этого уточняется, что ракета «Хвасон-18» смогла пролететь 1002 км при максимальной высоте полета 6518 км.

О запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря стало известно 18 декабря. Правительство Японии созвало экстренное совещание должностных лиц соответствующих министерств и ведомств в канцелярии премьер-министра для сбора информации, в том числе о возможном ущербе от ракеты. Позже ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Предыдущий запуск ракеты состоялся за день до этого. По информации Объединенного комитета начальников штабов (JCS), КНДР запустила ракету малой дальности со стартовой площадки в окрестностях Пхеньяна примерно в 22:38 (13:38 мск). Снаряд пролетел примерно 570 км, после чего упал в море.