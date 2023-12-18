Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

Запущенная КНДР баллистическая ракета, предположительно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает в понедельник, 18 декабря, телеканал NHK.

«Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что обнаружил, что ракета была выпущена из района Пхеньяна в 8:24 утра (02:24 мск) под повышенным углом и пролетела около 1000 км, прежде чем приземлиться в Восточном море», — добавили в агентстве Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Правительственные источники японского телеканала NHK также сообщают, что, предположительно, это была межконтинентальная баллистическая ракета и высота ее полета могла превышать 6 тыс. км.

О запуске второй за сутки баллистической ракеты в сторону Японского моря стало известно ранее в этот день. Правительство Японии созвало экстренное совещание должностных лиц соответствующих министерств и ведомств в канцелярии премьер-министра для сбора информации, в том числе о возможном ущербе от ракеты.

Предыдущий запуск ракеты состоялся за день до этого. По информации Объединенного комитета начальников штабов (JCS), КНДР запустила ракету малой дальности со стартовой площадки в окрестностях Пхеньяна примерно в 22:38 (13:38 мск). Снаряд пролетел примерно 570 км, после чего упал в море.