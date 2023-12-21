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Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом в случае провокаций извне

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Фото: REUTERS/KCNA
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Лидер КНДР Ким Чен Ын указал на готовность вооруженных сил страны нанести превентивный удар по государствам, желающим совершить провокации в адрес Пхеньяна. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын заявил, что достоинство страны, защита национального суверенитета и отстаивание национальных интересов могут быть гарантированы только наличием мощных вооруженных сил», — указывается в материале.

Также уточняется, что на Ким Чен Ына произвела глубокое впечатление показанная армией страны способность к незамедлительной атаке в ходе недавних испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».

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19 декабря Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатами испытаний ракеты «Хвасон-18». Он также указал на стремление к ускоренному укреплению ядерных сил страны, чтобы иметь возможность противостоять любым внешним угрозам, в частности со стороны США.

В этот же день ЦТАК сообщило, что испытания КНДР были осуществлены в ответ на враждебные действия США. Как уточнялось, ракета «Хвасон-18» смогла пролететь 1002 км при максимальной высоте полета 6518 км.

О запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря стало известно 18 декабря. Правительство Японии созвало экстренное совещание должностных лиц соответствующих министерств и ведомств в канцелярии премьер-министра для сбора информации, в том числе о возможном ущербе от ракеты. Позже ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Предыдущий запуск ракеты состоялся за день до этого. По информации Объединенного комитета начальников штабов (JCS), КНДР запустила ракету малой дальности со стартовой площадки в окрестностях Пхеньяна примерно в 22:38 (13:38 мск). Снаряд пролетел примерно 570 км, после чего упал в море.

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