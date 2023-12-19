Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР ответить на «ошибочное решение» США

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатами испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Об этом во вторник, 19 декабря, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Это [запуск ракеты] послужило возможностью ясно показать, какие действия мы [КНДР] готовы предпринять и какой выбор сделаем, если Вашингтон примет неправильное решение против нас», — отмечает агентство.

В ЦТАК также подчеркнули, что Ким Чен Ын указал на стремление к ускоренному укреплению ядерных сил страны, чтобы иметь возможность противостоять любым внешним угрозам, в частности со стороны Соединенных Штатов.

В этот же день ЦТАК сообщило, что испытания КНДР были осуществлены в ответ на враждебные действия США. Как уточнялось, ракета «Хвасон-18» смогла пролететь 1002 км при максимальной высоте полета 6518 км.

О запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря стало известно 18 декабря. Правительство Японии созвало экстренное совещание должностных лиц соответствующих министерств и ведомств в канцелярии премьер-министра для сбора информации, в том числе о возможном ущербе от ракеты. Позже ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Предыдущий запуск ракеты состоялся за день до этого. По информации Объединенного комитета начальников штабов (JCS), КНДР запустила ракету малой дальности со стартовой площадки в окрестностях Пхеньяна примерно в 22:38 (13:38 мск). Снаряд пролетел примерно 570 км, после чего упал в море.