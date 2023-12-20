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Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории Киевского района Донецка пострадали два мирных жителя. Об этом 20 декабря ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В результате обстрела Киевского района Донецка в поселке Гладковка ранены двое мирных жителей», — сказали собеседники агентства.

О состоянии пострадавших не сообщалось.

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов показал последствия обстрела украинскими войсками территории Донецка. На кадрах видны поврежденные машины, на асфальтовом покрытии разбросаны осколки выбитых взрывом стекол здания, которое пострадало.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) также сообщило, что по Киевскому району Донецка было выпущено шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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Ранее в этот день сообщалось мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель получил ранение при сбросе вооруженными формированиями Украины (ВФУ) боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Кировском районе Донецка.

Накануне, 19 декабря, глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в результате обстрела Донецка за день ранения получили 15 человек. Также глава республики сообщил о повреждении 21 дома и восьми объектов гражданской инфраструктуры.

В этот же день сообщалось о шести пострадавших в результате обстрелов города. На видеозаписи, которую передал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, видно, что прилет пришелся по девятиэтажному жилому дому. Он отметил, что по зданию был произведен удар из РСЗО «Град».

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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