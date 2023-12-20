Хуситы пригрозили атаковать американские корабли в случае нападения США

Йеменские хуситы намерены в случае нападения на них со стороны США в ответ атаковать американские корабли в Красном море. Об этом 20 декабря заявил лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси.

«Любое нападение Америки на нашу страну приведет к ответному нападению. Мы превратим американские корабли [в Красном море] в мишени для наших ракет и беспилотников», — передает его слова телеканал Sada El Balad.

Он также призвал страны, которые имеют выход к Красному морю, «занять четкую позицию против США», действуя против «агрессивной» и «навязчивой» позиции Вашингтона, которая вредит международному судоходству.

«Мы не из тех, кто бездействует, пока враг наносит нам удары», — заключил аль-Хуси.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

17 декабря портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена отметил, что Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам хуситов на севере Йемена. По данным издания, американские чиновники всё больше обеспокоены тем, что «хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю».

19 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Он связал данный шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов.

В тот же день член политического совета «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси сообщил, что суда стран, которые присоединились к коалиции США по защите Красного моря, будут атакованы йеменскими хуситами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.