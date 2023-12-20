В Госдуме объяснили просьбу Словакии и Чехии продолжить покупку российской нефти

Словакии и Чехии выгоднее всего покупать именно российскую нефть из-за их географического положения. Таким образом председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный объяснил в среду, 20 декабря, просьбу стран к Евросоюзу (ЕС) снова дать им возможность покупать сырье у России.

«Это касается не только Чехии и Словакии, но еще и Венгрии. У них нет способов получения нефти, кроме как из России, потому что у них нет выхода к морю, а это напрямую может сказаться на энергобезопасности, на стоимости энергоресурсов и социальном самочувствии граждан», — сказал депутат в разговоре с Lenta.Ru.

По словам парламентария, если государствам не разрешат это сделать, то протестовать против введения санкций или принятия других решений будет уже не одна Венгрия, а несколько стран.

«Евросоюз этого не допустит, поэтому, я думаю, разрешат», — отметил Завальный.

При этом депутат высказал мнение, что других послаблений в отношении российского рынка энергоресурсов со стороны ЕС ждать не стоит.

Ранее в этот день глава «Транснефти» Николай Токарев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Чехия и Словакия обратились в Брюссель с просьбой сохранить объемы поставок российской нефти, потому что у них реально нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников, передает RT.

Он указал на возможность Чехии получать небольшие объемы черного золота через нефтепровод из Европы. При этом он отметил, без российской нефти эти страны «просто не смогут существовать», сообщается на сайте kp.ru.

Днем ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что страна в 2024 году продолжит использовать нефть из России. По ее словам, Братислава получила от Европейского союза (ЕС) исключение на импорт российской нефти.

Сакова отметила, что для республики это означает сохранение стабильной занятости на нефтеперерабатывающем комбинате Slovnaft и более высокие налоговые поступления. Кроме того, она подчеркнула, что продолжение поставок нефти также означает помощь соседней Чехии, которой грозила нехватка нефтепродуктов.

Тогда же ЕС в рамках 12-го пакета санкций в отношении России освободил от соблюдения потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2», который является одним из крупнейших комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого работает нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов.

Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения. Сообщалось также, что ЕС намерен обеспечить более строгое соблюдение потолка цен на российскую нефть, однако он продлил на один год срок действия исключений на ее импорт из России.

Комментируя введение новых ограничений, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Известиям», что Евросоюз вредит сам себе, вводя новые антироссийские санкции.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.