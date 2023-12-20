Венгрия отказалась следовать новой миграционной политике Евросоюза

Венгрия решительно отвергает новые правила миграционной политики Евросоюза (ЕС), а ее правительство намерено самостоятельно принимать решения о том, кого впускать в страну. Об этом 20 декабря заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Так министр прокомментировал на пресс-конференции достигнутое европейскими странами ЕС политическое соглашение по реформе общей миграционной политики. Трансляция мероприятия велась в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Мы наиболее решительным образом отвергаем этот миграционный пакт, нам никто не может навязать, чтобы мы кого-либо впускали. В Венгрию могут попасть только те, кого мы впускаем и чьего пребывания здесь мы хотим. Мы отвергаем этот миграционный пакт, мы не будем никого сюда впускать помимо нашей воли», — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что Евросоюз не сможет навязывать Венгрии подобные решения. Кроме того, страна не согласится с «наказанием» ЕС за свою позицию по данному вопросу, отметил глава венгерского МИДа.

В этой связи Сийярто посоветовал политикам в Брюсселе «держаться подальше» от этого вопроса, не навязывая Венгрии принудительных и неприемлемых мер.

О том, что Европейский парламент и государства — члены Евросоюза достигли политического соглашения по реформе общей миграционной политики, ранее в этот день сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон. Комплекс реформ, получивший название Пакт о миграции и предоставлении убежища, еще должен будет пройти формальную процедуру утверждения.

Пакт предусматривает серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает «справедливое» распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства «первой линии», сталкивающиеся с наплывом нелегалов.

Комментируя ее, немецкий политолог Александр Рар выразил в разговоре с «Известиями» мнение, что соглашение останется только на бумаге. По его словам, на принятии такого соглашения настояла Германия, так как именно она больше всего страдает от наплыва мигрантов.

Ранее, 11 декабря, глава МВД Франции Жеральд Дарманен попросил об отставке после отклонения депутатами законопроекта о миграции, который предусматривал ужесточение миграционных правил, таких как упрощение высылки нелегальных мигрантов. Президент страны Эммануэль Макрон прошение министра не принял.

1 декабря издание Politico указало на страх европейских элит из-за возможного в дальнейшем прихода к власти антииммигрантских политиков, связанном с победой на парламентских выборах в Нидерландах возглавляемой Гертом Вилдерсом крайне правой «Партии свободы» (PVV).