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Politico сообщила о страхе элит ЕС перед популярностью антииммигрантских партий

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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Победа возглавляемой Гертом Вилдерсом крайне правой «Партии свободы» (PVV) на парламентских выборах в Нидерландах ввергает в страх европейские элиты из-за дальнейших возможных побед антииммигрантских политиков. Об этом 1 декабря сообщает Politico.

«То, что они [элиты ЕС] видят, достаточно для появления дрожи в позвоночнике у любого любящего ЕС центриста: почти в дюжине европейских стран, включая Францию и Германию, жесткие антииммигрантские партии, некоторые из которых более радикальны, чем Вилдерс, в настоящее время лидируют в опросах или с минимальным отрывом занимают второе место», — говорится в сообщении.

Так, борьба за контроль над нелегальной миграцией и кризис стоимости жизни не являются для Европы чем-то новым. Однако война между Израилем и ХАМАС разожгла цивилизационную напряженность в европейских стран с большим мусульманским населением.

В то время как пропалестинские протесты выводят десятки тысяч людей на улицы городов от Лондона до Берлина на фоне растущего беспокойства по поводу миграции, терроризма и экономики, крайне правым политикам, таким как Вильдерс и лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, даже не требуется ужесточать собственную риторику, чтобы получать выгоду, пишет издание.

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23 ноября немецкий журналист Юлиан Репке указал, что кандидатура Вилдерса на пост главы правительства Нидерландов может превратить страну в нового союзника России среди государств — членов НАТО. Он также добавил, что президенту РФ Владимиру Путину остается лишь «сидеть сложа руки и наблюдать» за тем, как поддержка Украины медленно, но верно исчезает.

В тот же день, политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, комментируя «Известиям» победу партии Вилдерса на выборах в Нидерландах, заявил, что это она является еще одним подтверждением тренда растущей усталости европейского общества от непомерных обязательств, которые на себя возложили политические элиты.

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