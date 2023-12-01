Победа возглавляемой Гертом Вилдерсом крайне правой «Партии свободы» (PVV) на парламентских выборах в Нидерландах ввергает в страх европейские элиты из-за дальнейших возможных побед антииммигрантских политиков. Об этом 1 декабря сообщает Politico.

«То, что они [элиты ЕС] видят, достаточно для появления дрожи в позвоночнике у любого любящего ЕС центриста: почти в дюжине европейских стран, включая Францию и Германию, жесткие антииммигрантские партии, некоторые из которых более радикальны, чем Вилдерс, в настоящее время лидируют в опросах или с минимальным отрывом занимают второе место», — говорится в сообщении.

Так, борьба за контроль над нелегальной миграцией и кризис стоимости жизни не являются для Европы чем-то новым. Однако война между Израилем и ХАМАС разожгла цивилизационную напряженность в европейских стран с большим мусульманским населением.

В то время как пропалестинские протесты выводят десятки тысяч людей на улицы городов от Лондона до Берлина на фоне растущего беспокойства по поводу миграции, терроризма и экономики, крайне правым политикам, таким как Вильдерс и лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, даже не требуется ужесточать собственную риторику, чтобы получать выгоду, пишет издание.

23 ноября немецкий журналист Юлиан Репке указал, что кандидатура Вилдерса на пост главы правительства Нидерландов может превратить страну в нового союзника России среди государств — членов НАТО. Он также добавил, что президенту РФ Владимиру Путину остается лишь «сидеть сложа руки и наблюдать» за тем, как поддержка Украины медленно, но верно исчезает.

В тот же день, политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, комментируя «Известиям» победу партии Вилдерса на выборах в Нидерландах, заявил, что это она является еще одним подтверждением тренда растущей усталости европейского общества от непомерных обязательств, которые на себя возложили политические элиты.