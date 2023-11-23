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В МГИМО объяснили победу правой «Партии свободы» на выборах в Нидерландах

Зудин: победа правых в Нидерландах — подтверждение усталости западного общества
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Выборы в Нидерландах являются еще одним подтверждением тренда растущей усталости европейского общества от непомерных обязательств, которые на себя возложили политические элиты. Таким образом политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин прокомментировал «Известиям» 23 ноября победу крайне правой «Партии свободы» (PVV) на парламентских выборах в Нидерландах.

«Успех правых в Нидерландах пока еще электоральный, поскольку им предстоит формировать правительство, и это правительство неизбежно будет коалиционным. Тем не менее выборы в Нидерландах — это еще одно важное подтверждение тренда растущей усталости европейских обществ от непомерных обязательств, которые на себя возложили политические элиты. [Подтверждение] недовольства отказом этих элит следовать национальным интересам и желание того, чтобы национальные правительства основное внимание уделяли вопросам, связанным с состоянием национальных экономик, национальных социальных сфер и были более ответственны в проведении внешней политики», — сказал Зудин.

Политолог уточнил, что эти тренды по-разному проявляются в европейских странах, но в целом работают на повышение политической популярности правых популистов, то есть тех политиков, которые провозглашают необходимость больше думать и уделять основное внимание национальным интересам, а не приоритетам еврократов и Вашингтона.

Кроме того, известно, что представители «Партии свободы» выступают за прекращение военной поддержки Киева. По словам Зудина, если сформированная политическая коалиция будет отличаться относительной однородностью, то следует ожидать снижения готовности этого правительства осуществлять поддержку Украины.

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Ранее в четверг телеканал NOS опубликовал предварительные итоги парламентских выборов в Нидерландах, где по подсчетам 98% голосов победу одержала «Партия свободы» Герта Вилдерса, получив 37 мест из 150.

До этого во главе правительства страны стоял Марк Рютте, который был премьером Нидерландов 13 лет.

В конце октября Рютте заявлял, что заинтересован в должности генерального секретаря НАТО, но не считает хорошими свои возможности занять данный пост.

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