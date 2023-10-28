Премьер Нидерландов заявил о желании стать генсеком НАТО

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заинтересован в должности генерального секретаря НАТО, но не считает хорошими свои возможности занять данный пост. Об этом он заявил в интервью голландской радиостанции Den Haag FM.

«Такая роль была бы интересна, поскольку даст возможность в течение нескольких лет внести вклад в развитие ситуации на международной арене в период серьезных глобальных изменений», — отметил Рютте.

По его словам, с большой вероятностью новым генсеком альянса станет женщина.

Рютте возглавлял правительство Нидерландов с 14 октября 2010 года. В июле он вместе с правительством подал в отставку по причине разногласий в правящей коалиции на тему миграционной политики. Он остается и.о. премьер-министра до проведения выборов и формирования нового коалиционного правительства.

Текущий генсек НАТО Йенс Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. 30 августа Столтенберг заявил о последнем продлении своих полномочий.

Ранее, 4 июля, глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что останется на своем посту до 1 октября 2024 года. На следующий день в Великобритании назвали председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен наиболее подходящей кандидатурой на пост генерального секретаря НАТО, по мнению президента США Джо Байдена.