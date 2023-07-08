Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил об отставке

Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте подало в отставку. Об этом 7 июля объявил сам глава голландского правительства на пресс-конференции.

«Прошение об отставке правительства будет передано королю (в ближайшее время. — Ред.)», — сказал он.

Именно разногласия по поводу миграционной политики в правящей коалиции привело к ее распаду, уточнил он.

Ранее, 14 апреля, статс-секретарь министерства безопасности и юстиции Эрик ван дер Бург уведомил национальный парламент о том, что в 2023 году Нидерландам предстоит принять у себя около 47,5 тыс. украинских беженцев. Таким образом, к концу года в Нидерландах будет находиться более 135 тыс. украинских беженцев, написал он.

Помимо этого, ожидается рост числа мигрантов из других государств. В общей сложности, по реалистичным оценкам, на территорию Нидерландов прибудет порядка 67 тыс. иностранцев. В пессимистичных прогнозах речь идет о 76 тыс. человек.

Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Так, уже сейчас возникают трудности с размещением людей и обработкой документов, которые могут усугубиться в ближайшем будущем. По словам голландского премьер-министра Марка Рютте, власти активно занимаются этим вопросом, однако никто не может гарантировать, что беженцам не придется спать на открытом воздухе в ожидании расселения, как это было в 2022 году.

Премьер-министру Нидерландов Марку Рютте 56 лет. Он возглавляет правительство страны с 14 октября 2010 года. Ожидается, что парламентские выборы пройдут в ноябре, а до тех пор нынешний кабинет министров продолжит исполнять обязанности до формирования нового правительства.